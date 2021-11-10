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Реставрируем советские елочные игрушки

Реставрируем советские елочные игрушки

Наверняка у многих из вас хранится на антресолях коробка с советскими елочными игрушками. Они уже старенькие и конечно очень многие из них нуждаются в реставрации, иначе их и на елку не повесишь! Сегодня я расскажу, как отреставрировать елочную игрушку:- восстановить трубочку, в которую вставляют прищепку или держатель;- как укрепить треснувшую игрушку;- как заделать дырку на игрушке;- как и чем покрасить (большой обзор красок по стеклу и керамике);- как нарисовать личико взамен утерянного.

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Sergej Kostin
Самые красивые до сих пор советские стеклянные елочные игрушки. Красивые и приятно на них глядеть, сделаны с душой, до сих пор берегу. А нынешние как будто бездушные, так стекляшка и все , ни каких ощущений не вызывают, разбилась, выбросил и забыл.

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