Реставрируем советские елочные игрушки

Наверняка у многих из вас хранится на антресолях коробка с советскими елочными игрушками. Они уже старенькие и конечно очень многие из них нуждаются в реставрации, иначе их и на елку не повесишь! Сегодня я расскажу, как отреставрировать елочную игрушку:- восстановить трубочку, в которую вставляют прищепку или держатель;- как укрепить треснувшую игрушку;- как заделать дырку на игрушке;- как и чем покрасить (большой обзор красок по стеклу и керамике);- как нарисовать личико взамен утерянного.