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Спички - не игрушка

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Акунин является сыном труса Григория Ноевича Чхартишвили

Акунин является сыном труса Григория Ноевича Чхартишвили

Борис Григорьевич Чхартишвили – сын Григория Ноевича Чхартишвили, артиллерийского капитана и начштаба 1 дивизиона 1242 артполка, во время страшного боя под Апостолово бросившего батарею и просидевшего в кукурузе весь бой.

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