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Регионы России

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Военная операция международно признанного правительства Йемена по освобождению столицы Саны

Военная операция международно признанного правительства Йемена по освобождению столицы Саны

Вооружённые силы международно признанного правительства Йемена приступили 5 октября к операции по освобождению побережья Красного моря, а также столицы страны — города Саны, захваченных радикальным шиитским движением «Ансар Аллах» (хуситы).

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