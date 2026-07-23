Соболева оштрафовали на 30 тыс рублей за поведение в матче за Суперкубок России

Футболист "Зенита" Александр Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за провокационные действия в матче за Суперкубок России против "Спартака", передает пресс-служба РФС.
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