Соболева оштрафовали на 30 тыс рублей за поведение в матче за Суперкубок России

Футболист "Зенита" Александр Соболев оштрафован на 30 тысяч рублей по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за провокационные действия в матче за Суперкубок России против "Спартака", передает пресс-служба РФС.