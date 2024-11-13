Сбер возобновляет льготную ипотеку, подорожавшую для застройщиков

Минимальный размер первоначального взноса по всем льготным программам составит от 20,1%, но только по объектам партнеров-застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение».
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