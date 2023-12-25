Parisien: неизвестные подвесили тушу и голову кабана на ворота мечети во Франции

Неизвестные подвесили тушу и голову кабана на воротах мечети в коммуне Винье-сюр-Сен близ Парижа. Культурная ассоциация мусульман подала жалобу в полицию, сообщила газета Parisien со ссылкой на представителя организации Саида Джезри.
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