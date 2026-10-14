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Царьград

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Врачи в Москве спасли руку мальчику с опасным переломом

Врачи в Москве спасли руку мальчику с опасным переломом

В Москве врачи спасли руку девятилетнему мальчику после падения с питбайка, в результате чего он получил открытый перелом и разрыв артерии.

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