i Paper: США планируют перекупить у КНР участок Royal Mint Court в Лондоне

Администрация президента США обсуждает вопрос о выкупе участка на территории комплекса Royal Mint Court в Лондоне для нового американского посольства, в случае если разрешение на возведение крупнейшего в Европе дипломатического комплекса Китая будет отменено.
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