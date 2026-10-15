Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что удар беспилотника по грузовику на трассе Брянск — Новозыбков, в результате которого тяжело пострадала гражданка республики, носит антигуманный характер и направлен на эскалацию обстановки в регионе.