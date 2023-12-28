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Парламентская газета

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Крым-2023: двенадцать главных событий года

Крым-2023: двенадцать главных событий года

Уходящий год, как и предыдущий, прошел в Крыму под знаком специальной военной операции. Фактически вот уже два года — с 24 февраля 2022-го — полуостров находится на прифронтовом положении, став базой армии России.

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