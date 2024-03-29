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«Миссис Вселенная — 2023» раскрыла стоимость участия в конкурсах красоты

«Миссис Вселенная — 2023» раскрыла стоимость участия в конкурсах красоты

Победительница международных конкурсов красоты «Миссис Земной шар — 2023» и «Миссис Вселенная — 2023» Ольга Каменская призналась, что участие в подобных мероприятиях обходится в несколько миллионов рублей.

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