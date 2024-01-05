Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после каникул

Эпидемиолог Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что после новогодних праздников в России ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, который происходит ежегодно, поскольку после каникул все возвращаются в организованные коллективы .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии