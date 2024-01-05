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Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после каникул

Эксперт спрогнозировал подъем заболеваемости ОРВИ после каникул

Эпидемиолог Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что после новогодних праздников в России ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, который происходит ежегодно, поскольку после каникул все возвращаются в организованные коллективы .

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