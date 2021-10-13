Классная бюджетная мультиварка с большой чашей; я долго ее искала — обзор и рекомендация

Бюджетное — не значит плохое, а дорогое не равно отличному. Рассказываю, какие функции в дорогих мультиварках меня как пользователя пугают и показываю отличную бюджетную мультиварку с разбором ее «по косточкам» и с промокодом на скидку от Яндекс.