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Британия объявила Антарктиду своей колонией: Россия не получит ничего

Британия объявила Антарктиду своей колонией: Россия не получит ничего

Вашингтон требует от Москвы забыть об Южной вершине Мира Александр Ситников Фото: UIG/TASS Американский сайт 19fortyfive, который даже в Штатах считается пентагоновским, задался вопросом: станет ли Антарктида на Земле еще одной горячей точкой, естественно геополитической? Такую непростую тему поднял Джеймс Холмс, завкафедрой морской стратегии в Военно-морском колледже США, который гордится тем, что стрелял из больших орудий линкора во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году.

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