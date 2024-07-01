В России вырос спрос на черную икру

По сравнению с 2019 годом, до начала пандемии, спрос на этот деликатес вырос на 6%.За 5,5 месяцев 2024 года покупки осетровой икры в России увеличились на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным РБК, полученным от аналитиков ресурса «Чек Индекс».