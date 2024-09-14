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Anduril Introduces представила «революционные» крылатые ракеты Barracuda

Anduril Introduces представила «революционные» крылатые ракеты Barracuda

Американская оборонная компания Anduril Introduces представила крылатые ракеты Barracuda. Как пишет издание TWZ, новое оружие благодаря своей модульной конструкции, простоте производства и относительной дешевизне может произвести революцию в вооружениях.

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