Anduril Introduces представила «революционные» крылатые ракеты Barracuda

Американская оборонная компания Anduril Introduces представила крылатые ракеты Barracuda. Как пишет издание TWZ, новое оружие благодаря своей модульной конструкции, простоте производства и относительной дешевизне может произвести революцию в вооружениях.
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