Школьница из Архангельска победила в телеолимпиаде «Умники и Умницы»

Дарья Баранова стала сильнейшей в финале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады.Темами финальных игр стали великие защитники Отечества: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов.
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