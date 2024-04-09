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  • Валентина Литвяк
    Вечная память Герою. Сердечное соболезнование родным и близким. Очень жаль,   невосполнимая потеря. ПечальноМайор полиции из ...
  • Eduard
    Как мы Запад не проклинаем,но там платят вовремя и чуть больше.Хотя про цены разницу забывать не надо!Организатору подж...
  • Eduard
    Тут разбираться надо.Вызнаете,как в России платить не хотят!Организатору подж...

Школьница из Архангельска победила в телеолимпиаде «Умники и Умницы»

Школьница из Архангельска победила в телеолимпиаде «Умники и Умницы»

Дарья Баранова стала сильнейшей в финале Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиады.Темами финальных игр стали великие защитники Отечества: Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский, Суворов и Кутузов.

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