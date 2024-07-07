Казахстанская столица в возрасте расцвета: Астана отметила свое 26-летие на земле и в небе

С раннего утра и до ночи отмечала 6 июля свой 26-й день рождения столица Казахстана. Собственно, празднование Дня Астаны (по-казахски – «столицы») по всей стране стартовало за неделю до общенационального праздника, однако вчера его масштаб достиг в прямом смысле заоблачных высот.
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