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Казахстанская столица в возрасте расцвета: Астана отметила свое 26-летие на земле и в небе

Казахстанская столица в возрасте расцвета: Астана отметила свое 26-летие на земле и в небе

С раннего утра и до ночи отмечала 6 июля свой 26-й день рождения столица Казахстана. Собственно, празднование Дня Астаны (по-казахски – «столицы») по всей стране стартовало за неделю до общенационального праздника, однако вчера его масштаб достиг в прямом смысле заоблачных высот.

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