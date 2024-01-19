Челябинцу, обматерившему сотрудницу поликлиники, придется уплатить штраф

Жителя Челябинска оштрафовали за оскорбление сотрудницы медучреждения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, перед мировым судьей Центрального района Челябинска горожанин предстал после разговора по телефону с оператором колл-центра городской больницы.