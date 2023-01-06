Хавбек «Челси» Чуквуэмека об ударе в штангу: «У меня сердце екнуло. Думал, что мяч в воротах «Сити»

Карни Чуквуэмека оценил поражение «Челси» от «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ. «У меня сердце екнуло, когда я ударил по воротам [и попал в штангу на 43-й минуте].
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