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Хавбек «Челси» Чуквуэмека об ударе в штангу: «У меня сердце екнуло. Думал, что мяч в воротах «Сити»

Карни Чуквуэмека оценил поражение «Челси» от «Манчестер Сити» (0:1) в АПЛ. «У меня сердце екнуло, когда я ударил по воротам [и попал в штангу на 43-й минуте].

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