Опубликованы новые снимки стройки будущего самого высокого жилого небоскреба мира

Художественное изображение небоскреба Burj Binghatti Jacob & Co Residences / © Binghatti Developers Это не просто очередной элитный жилой комплекс, а проект, призванный стать новой архитектурной достопримечательностью Дубая и символом целой эпохи в сфере роскошной недвижимости.