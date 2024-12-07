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Гретцки будет присутствовать на матчах Овечкина, когда он приблизится к рекорду НХЛ

Гретцки будет присутствовать на матчах Овечкина, когда он приблизится к рекорду НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что канадец Уэйн Гретцки будет присутствовать на играх «Вашингтон Кэпиталз», когда российскому нападающему команды Александру Овечкину останется четыре шайбы до повторения рекорда.

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