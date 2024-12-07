Гретцки будет присутствовать на матчах Овечкина, когда он приблизится к рекорду НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сообщил, что канадец Уэйн Гретцки будет присутствовать на играх «Вашингтон Кэпиталз», когда российскому нападающему команды Александру Овечкину останется четыре шайбы до повторения рекорда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии