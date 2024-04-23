Народная дипломатия. Культурный мост Италия-Россия. Москва-Рим. К Дню рождения Александра Николаевича Островского. «За чем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова» в России и «Бесприданница» в Италии

Дипломный спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова» 4-го курса мастерской народного артиста России Пашутина Александра Сергеевича и режиссера-постановщика заслуженного артиста России Владимира Николаевича Демидова был показан.
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