Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Народная дипломатия. Культурный мост Италия-Россия. Москва-Рим. К Дню рождения Александра Николаевича Островского. «За чем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова» в России и «Бесприданница» в Италии

Народная дипломатия. Культурный мост Италия-Россия. Москва-Рим. К Дню рождения Александра Николаевича Островского. «За чем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова» в России и «Бесприданница» в Италии

Дипломный спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» или «Женитьба Бальзаминова» 4-го курса мастерской народного артиста России Пашутина Александра Сергеевича и режиссера-постановщика заслуженного артиста России Владимира Николаевича Демидова был показан.

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