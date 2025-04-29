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ИЗВЕСТИЯ iz

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Депутатская миссия: диалог между РФ и ЕС может начаться на парламентском уровне

Депутатская миссия: диалог между РФ и ЕС может начаться на парламентском уровне

Переговоры между Россией и Евросоюзом могут начаться на парламентском уровне. В то время как руководство ЕС пока отвергает идею диалога с Москвой, опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента уже готовы к таким контактам.

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