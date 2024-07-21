Регион 29
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Назаренко
    Думается, правильно будет рассмотреть этот вопрос через пять лет.Севморпути предло...
  • Михаил Мамонов
    дружбанародие и крестопады уже переходят все границыВ Архангельске вн...

26 выпускников Поморья удостоены звания «Золотая надежда Архангельской области»

26 выпускников Поморья удостоены звания «Золотая надежда Архангельской области»

Ежегодно эта уникальная награда вручается лучшим одиннадцатиклассникам, которые показали высокие результаты в обучении, на олимпиадах и конкурсах, а также набрали высокие баллы на ЕГЭ— В этом году дипломы и нагрудные знаки получат 26 ребят из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Плесецка, Мезени, Коряжмы, Няндомы, Устьянского округа и Ленского района, — написал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своём телеграм-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх