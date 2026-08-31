Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Формы мошенничества вокруг выплат участникам спецоперации становятся все разнообразнее. Одних жертв просто кидают, других убивают Герман Галкин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Владимир Филичкин В Уфе разоблачили полицейского, придумавшего как сделать свою жизнь в материальном отношении комфортней на выплатах участникам СВО.
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чем все эти схемы отличаются от мародерства?... УК РФ Статья 356.1. Мародерство
(введена Федеральным законом от 24.09.2022 N 365-ФЗ)
1. Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), -
наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
2. Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
3. Мародерство, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет.
4. Мародерство:
а) совершенное организованной группой;
б) совершенное в особо крупном размере;
в) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Почему "скромно умолчали" - кто эта мразь????
По нации КТО?????????????????????????
Да, мошенничество сейчас везде, а наши законотворцы его буквально вскармливают.
Только высшая мера наказания. Иначе этих мразей не остановить.
Есть СВО, а тыла больше нет? как будто сводки с какой-то еще одной ирреальной передовой и ирреальной ли?
"Как сделать так, чтобы бомжи и алкоголики не становились жертвами мошенников, в том числе на теме СВО? Похоже, этого не знает никто". Так уж и "никто". Просто приговоры "самого гуманного суда" должны в этом случае соответствовать условиям ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ. А вся шайка думаков должна обеспечить "заделку дыр" в законодательстве, а не маяться дурью борьбы с "экстрасенсами".