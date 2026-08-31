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Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Охота за деньгами участников СВО: «Али-Баба» в погонах создал ОПГ, подключив «невест»

Формы мошенничества вокруг выплат участникам спецоперации становятся все разнообразнее. Одних жертв просто кидают, других убивают Герман Галкин Фото: Александр Полегенько/ТАСС Материал комментируют: Владимир Филичкин В Уфе разоблачили полицейского, придумавшего как сделать свою жизнь в материальном отношении комфортней на выплатах участникам СВО.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Екатерина Самойлова Гавриченкова
Екатерина Самойлова Гавриченкова

чем все эти схемы отличаются от мародерства?...   УК РФ Статья 356.1. Мародерство

(введена Федеральным законом от 24.09.2022 N 365-ФЗ)

1. Мародерство, то есть совершенные с корыстной целью в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий и не связанные с вынужденной необходимостью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при убитых или раненых, имущества гражданского населения), -

наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

2. Мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

3. Мародерство, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в крупном размере;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет.

4. Мародерство:

а) совершенное организованной группой;

б) совершенное в особо крупном размере;

в) соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Профиль пользователя Искандер
Искандер

"Как сделать так, чтобы бомжи и алкоголики не становились жертвами мошенников, в том числе на теме СВО? Похоже, этого не знает никто". Так уж и "никто". Просто приговоры "самого гуманного суда" должны в этом случае соответствовать условиям ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ. А вся шайка думаков должна обеспечить "заделку дыр" в законодательстве, а не маяться дурью борьбы с "экстрасенсами".