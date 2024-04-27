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Как не превратиться в раскрашенную мумию: делаем правильный макияж в 50+

Как не превратиться в раскрашенную мумию: делаем правильный макияж в 50+

Женщины в любом возрасте стремятся выглядеть красиво и ухоженно. Возможности создать стильный и модный макияж доступны каждой из нас, ведь вокруг столько качественной косметики, которая подходит женщинам независимо от количества свечей на торте.

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