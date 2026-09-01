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Андрей Воробьев поздравил учащихся школы имени Монетова в Подольске с 1 Сентября

Андрей Воробьев поздравил учащихся школы имени Монетова в Подольске с 1 Сентября

Сегодня в Подмосковье широко отмечают День знаний. Губернатор Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы России Вячеславом Фетисовым поздравил учащихся и педагогов одного из корпусов школы имени Героя России Александра Монетова в Подольске.

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