Андрей Воробьев поздравил учащихся школы имени Монетова в Подольске с 1 Сентября

Сегодня в Подмосковье широко отмечают День знаний. Губернатор Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы России Вячеславом Фетисовым поздравил учащихся и педагогов одного из корпусов школы имени Героя России Александра Монетова в Подольске.