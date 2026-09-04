Депутат Неупане: спасены трое из обрушенного туннеля ГЭС в Непале

26 августа в Непале паводок разрушил туннель ГЭС "Тришули 3A". Депутат Рама Неупане сообщил, что из обломков спасены трое людей, включая Санджая Саха.
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