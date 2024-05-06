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Бишимбаев процитировал в последнем слове фразу, ошибочно приписываемую Геббельсу

Бишимбаев процитировал в последнем слове фразу, ошибочно приписываемую Геббельсу

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев обратился к присяжным в суде, отрицая свою вину в предумышленном убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, следует из трансляции заседания на YouTube-канале Верховного суда страны.

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