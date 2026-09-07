Лавров: РФ не идет на договоренности, если в них отсутствует баланс интересов

Москва не готова идти на договоренности, которые не предполагают соблюдения баланса интересов. Об этом во время встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
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