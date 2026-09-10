💐Поздравляем Кривцову Ларису Владимировну с юбилейным днём рождения.💝 Мы бокалы свои поднимаем За прекрасную женщину все, В юбилей от души вам желаем Оставаться в такой же красе, И все также всем нам улыбаться, Жить легко без унылых забот, А с фортуной и счастьем встречаться Регулярно по десять раз в год.