💐Поздравляем Кривцову Ларису Владимировну с юбилейным днём рождения.💝 Мы бокалы свои поднимаем За прекрасную женщину все, В юбилей от души вам желаем Оставаться в такой же красе, И все также всем нам улыбаться, Жить легко без унылых забот, А с фортуной и счастьем встречаться Регулярно по десять раз в год.
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