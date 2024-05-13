Полиция Братска разыскивает мужчину, расплатившегося чужой картой

Братские полицейские приступили к расследованию дела о краже, совершенной в городе 4 мая 2024 года. По предварительным данным, неизвестный молодой человек воспользовался похищенной банковской картой и осуществил оплату в нескольких магазинах города, сообщает пресс-служба полиции Братска.