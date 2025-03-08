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Боевики ВСУ разграбили православный храм под Суджей

Боевики ВСУ разграбили православный храм под Суджей

Военный священник, протоиерей Александр Зинченко сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки, мародеры вынесли большую часть икон и церковных принадлежностей, не тронули только иконостас.

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