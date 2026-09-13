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Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен жертвует Зеленскому деньги бедных французов

Дюпон-Эньян: фон дер Ляйен жертвует Зеленскому деньги бедных французов

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян возмутился и раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен предоставить главе киевского режима Владимиру Зеленскому 6,1 млрд евро на закупку систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

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