Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян возмутился и раскритиковал решение главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен предоставить главе киевского режима Владимиру Зеленскому 6,1 млрд евро на закупку систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
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