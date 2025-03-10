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Царьград

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"Ни одна подушка безопасности не раскрылась". Популярные "китайцы" не оправдывают свою цену

"Ни одна подушка безопасности не раскрылась". Популярные "китайцы" не оправдывают свою цену

При столкновении подушки безопасности у  внедорожников Geely Monjaro не срабатываютНе срабатывают при столкновении подушки безопасности у популярных китайских внедорожников Geely Monjaro.

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