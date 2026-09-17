Завтра похолодание до +9 градусов и ветер усилится

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер усилится. Не пропусти детали прогноза на утро и день!Сегодня, 17 сентября, дневная температура воздуха составляет +19 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Д Российские препар...
- ВИ ГЕРОФАРМ снизила ...
- ВЕ ГЕРОФАРМ снизила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым