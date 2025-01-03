Личность и история

Как только подходит дата рождения или смерти великой личности, так мгновенно начинается спор: а что эта личность сделала, что ее считают великой? И, как правило, в современной России очень модно пинать мертвого льва.
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