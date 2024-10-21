МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

Украинский кризис не является локальным конфликтом, а имеет геополитический подтекст. Так глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости прокомментировал предложения западных СМИ решить конфликт по "немецкому" варианту.
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