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МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

МИД РФ: немецкий сценарий решения конфликта на Украине нереализуем

Украинский кризис не является локальным конфликтом, а имеет геополитический подтекст. Так глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в беседе с РИА Новости прокомментировал предложения западных СМИ решить конфликт по "немецкому" варианту.

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