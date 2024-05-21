В ГД прокомментировали уход Семигина из комитета по делам национальностей: «Депутаты уважают наших защитников»

МОСКВА, 21 мая, ФедералПресс. Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов объявил о решении снять главу комитета ГД по делам национальностей Геннадия Семигина с его поста после того, как он оказался в центре скандала.
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