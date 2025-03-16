Житель Суджи: мародеры ВСУ украли натяжной потолок и забор из рабицы

Натяжной потолок и проводка стали добычей украинских мародеров в Судже. Как рассказал aif.ru горожанин Алексей Никифоров, оставленные дома и квартиры грабили не только боевики ВСУ, но и приезжавшие из Сум гражданские.
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