Ван Перси проиграл в первом матче на посту тренера «Херенвена» – «Аяксу» 

Робин ван Перси проиграл в дебютном матче на посту главного тренера «Херенвена». Команда 41-летнего экс-форварда «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» уступила на выезде «Аяксу» (0:1) в 1-м туре чемпионата Нидерландов.
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