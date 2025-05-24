Ипотека для семей от Минниханова, гости с Янцзы, «Татар-информ» – лидер по цитируемости

Путин одобрил идеи Минниханова по развитию льготной ипотеки, Татарстан принял высоких гостей из Китая в формате «Волга – Янцзы», в Казани и Болгаре состоялся мусульманский форум, определились победители конкурса «Хрустальное перо», «Татар-информ» снова лидер по цитируемости: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.