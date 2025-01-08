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Политика как она есть

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Захарова отреагировала на слова Трампа о Гренландии и Канаде

Захарова отреагировала на слова Трампа о Гренландии и Канаде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления избранного американского президента Дональда Трампа относительно Гренландии и Канады, напомнила, что он пока не вступил на пост президента США.

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