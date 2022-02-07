Аргументы недели

97 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Ноткин
    Исчезни , усраина , с карт мира!!Политолог Жарихин...
  • Oleg
    Что решают на бандитских сходняках под водительством штатовского вора в законе!?Порошенко ответил...
  • Александр
    Конечно течение.И прямо до Лондону.В МЧС заявили, чт...

Украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Россия и Китай положили конец гегемонии США

Украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Россия и Китай положили конец гегемонии США

Для США случилось наихудшее - Россия и Китай заключили политический союз. Украинский политолог Андрей Головачев в понедельник выразил мнение, что "Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх