Украинский политолог Андрей Головачев заявил, что Россия и Китай положили конец гегемонии США

Для США случилось наихудшее - Россия и Китай заключили политический союз. Украинский политолог Андрей Головачев в понедельник выразил мнение, что "Москва и Пекин, по сути, объявили об официальном окончании гегемонии США и конце однополярного мира".
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