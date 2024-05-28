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Курские новости

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В Курской области водитель перепутал педали и сбил двух пешеходов на переходе

В Курской области водитель перепутал педали и сбил двух пешеходов на переходе

57-летний водитель из Курской области предстал перед судом за то, что летом 2023 года перепутал педали и совершил наезд на двух пешеходов57-летний водитель из Курской области предстал перед судом за то, что летом 2023 года перепутал педали и совершил наезд на двух пешеходов.

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