Тревожно: бойфренд Меган Фокс сообщил о болезни двухмесячной дочери актрисы

Рэпер объявил себя прирожденным отцом. Меган Фокс и Колсон Бейкер — больше не романтическая пара LEGION-MEDIA35-летний рэпер Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бейкер, уже давно не показывался на публике.
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