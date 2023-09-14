На Украине заведено уголовное дело против бежавшего из России либерального журналиста Аркадия Бабченко, угрожавшего вернуться в Москву на американском танке.
Бабченко: Украина меня предала
Комментарии
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ЛЮДМИЛА Пулина
Ну что сволочь получил то, что заслужил !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 час.
Елена Павлова
Мараться об него?
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4 час.
ЛН
Леонид Никоноров
Использованный гондон!!! Как и должно быть, выкинули на помойку!!! Не жалко!
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2 час.
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