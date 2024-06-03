Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Владимир Соловьев

АППЕТИТЫ ЧИНОВНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТОЛЬ ВЕЛИКИ, ЧТО СТРОЯТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖИЛЬЁ НА ПРОДАЖУ, ЗАБИВАЯ ВСЁ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. НЕТ НОРМАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ, В УДОБНОМ ГОРОДСКОМ МЕСТЕ, ПОД КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ СЕМЕЙ С УЧЁТОМ РОЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.