Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    А полезли бы туда турки без пиндосов? Бить надо не в палец, в голову!Асад объявил кое-...
  • Геннадий Малахов
    Турок надо проучить!Асад объявил кое-...
  • виктор климахин
    Что   взрослые   и  дети    все  они   черножопые  чурки    басмачи  исламисты    люто   ненавидели   и   ненавидят  ...Дерзкий маленький...

Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Теперь они еще и за рождаемость взялись! Голикова и Котяков хотят под благовидным предлогом реализовать крайне "мутный" проект

Интересная жизнь с Vera Star Фото: rg.ru Наверняка многие знают, что многоуважаемая Татьяна Алексеевна Голикова, занимающая пост вице-премьера, курирует помимо всего прочего и Министерство труда, что позволяет ей нарезать архиважные задачи этому ведомству.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
АППЕТИТЫ ЧИНОВНИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТОЛЬ ВЕЛИКИ, ЧТО СТРОЯТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЖИЛЬЁ НА ПРОДАЖУ, ЗАБИВАЯ ВСЁ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. НЕТ НОРМАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕТСКИХ САДОВ И ШКОЛ, В УДОБНОМ ГОРОДСКОМ МЕСТЕ, ПОД КОЛИЧЕСТВО  НОВЫХ СЕМЕЙ С УЧЁТОМ РОЖДАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх