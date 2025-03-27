В 2025 году более 20 тысяч детей Ямала бесплатно получат витамин D

В текущем году более 20 тысяч детей Ямала бесплатно обеспечат витамином D. Также продолжится выдача сертификатов на дыхательные мониторы для младенцев и обновление униформы медицинского персонала, сообщили на сайте правительства округа.
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